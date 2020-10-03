تعليق المدير الفني لـ بيراميدز بعد الفوز على مصر المقاصة 3-2

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الشوط الأًول وتحقيق هدفين ثم العودة واستقبال هدفين جعل المواجهة صعبة للغاية والمباراة كانت قوية وممتعة من الفريقين.
أضاف بأن المقاصة ضغط ونجح في العودة وصعب اللقاء، وبيراميدز قدم مواجهة قوية واستحق الفوز وكان الأفضل في كل شيء، أهم شيء الثلاث نقاط لوجود عدد كبير من المجهدين وهدفنا الفوز في جميع المباريات للفوز.
أضاف بأنه يهنئ لاعبي فريقه على الأداء والفوز رغم صعوبة اللعب على أرضية ملعب المقاولون العرب كما أن المقاصة قدم مباراة قوية للغاية.
المدرب شدد على أن المقاصة كان خاسرا في الشوط الأول وبالتالي دفع بكل لاعبيه للفوز ومن ضربتين ركنيتين ظهرت بعض الأخطاء في دفاع بيراميدز والتي تسببت في اهتزاز الشباك، مشيرا إلى أن الهجوم قدم مواجهة قوية وهناك إضاعة للفرص يعمل على علاجها.
أضاف المدرب بأن هبوط إف سي مصر لا يعني أن بيراميدز سيستهين بمواجهته يوم الأربعاء المقبل، موضحا أنه سيحسم التشكيل حينها وسيلعب من أجل الفوز ولا بديل غيره.
بالنسبة لمباراة حوريا كوناكري في نصف نهائي الكونفدرالية أوضح أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عنها وتفكيره في مواجهة إف سي مصر المهمة.
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