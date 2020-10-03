ضربه موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة نادي مصر في الدوري

يغيب عمر جابر لاعب فريق نادي بيراميدز عن المباراة المقبلة أمام نادي إف سي مصر، في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

وحصل عمر جابر على بطاقة صفراء في في الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام المقاصة لتكون الثالثة التي يغيب بسببها عن مواجهة مصر.

ويحل نادي مصر ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا علي نظيره مصر المقاصة 3-2 ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق جون انطوي بعد خطأ قاتل من دفاعات فريق مصر للمقاصة في إبعاد الكرة فضغط إيرك تراوري بشكل جيد واستخلص الكرة ثم مررها إلى جون انتوي المتمركز في منتصف منطقة الجزاء والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية. Advertisements وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق محمد فاروق بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بقدمه اليسري لتمر من تحت اقدام حارس مرمي مصر المقاصة . وتمكن فريق مصر المقاصة من تقليص الفارق فى الدقيقة 54 عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء. ونجح فريق بيراميدز فى احراز الهدف الثالث فى الدقيقة 58 عن طريق عبدالله السعيد بعد تمريرة خاطئة من حارس مرمى فريق مصر للمقاصة محمود حمدي قابلها قائد بيراميدز برأسية سكنت الشباك. وعاد مصر المقاصة للتهديف مرة أخري فى الدقيقة 67 عن طريق احمد محسن بعد تنفيذ ركله حرة مباشرة من ميدو جابر ، تصل منطقة الجزاء ليسددها احمد محسن ويصطدم بالقائم وتعود له مرة أخري فيسددها علي الفور لتسكن الشباك . وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، بينما تجمد فريق مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 40 نقطة .

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