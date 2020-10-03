كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة طلب الجهاز الفني السابق للأهلي الإبقاء على أحمد فتحي وعدم انتقاله إلى بيراميدز.
وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم نطلب الإبقاء على أحمد فتحي وهو قراره الشخصي ومن حقه الرحيل".
وتابع: "لم أكن متواجدا في تلك الفترة التي قرر فيها اللاعب الرحيل إلى بيراميدز أو خلال مفاوضات النادي الأهلي معه".
وكان رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق رحل خلال الايام الماضية عقب مباراة الفريق امام الترسانه ضمن بطولة كأس مصر وتم استاد المهمه عقب ذلك لـ الجنوب افريقي باتسيو موسيماني الذي قاد مرانه الاول مع الفريق اليوم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل طلب فايلر من الأهلي الإبقاء على أحمد فتحي ومنع انتقاله لـ بيراميدز؟ ديفيد سيزا يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.