مساعد وزير الرياضة يستقبل ميار شريف في مطار القاهرة

يأتي ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم والمؤازرة لأبطال مصر الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا، ويقدمون اداءً مشرفًا فى مختلف المنافسات والمحافل الدولية.
وأشادت وسائل الإعلام العالمية، بلاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الـ 172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التى قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم فى الدور الأول من بطولة رولان جاروس.
وخسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف بنتيجة 2-1 ضد كارولينا في المجموعات لكنها قاتلت وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميا، وضع ميار في مستوي ومصاف النجمات العالمية في اللعبة، وضمن لها لقب "فتاة التنس الذهبية"، وحب الشعب المصري.
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