هل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز سبب رحيل فايلر عن الأهلي؟ سيزا يوضح

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة رحيل الجهاز الفني عن الأهلي بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مثل رمضان صبحي ورحيله إلى بيراميدز.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي لاعب مميز، ولكن هو قراره الشخصي، وهو ده حال كرة القدم وده بيزنس".

وتابع: "كورونا هي السبب الرئيسي عن تغيير فايلر لخطته المستقبلية في النادي الأهلي".