سيزا يبرئ شريف إكرامي من تحريض فايلر على ترك الأهلي وقيادة بيراميدز.. تفاصيل

رد ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على الاتهامات التي طالت شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا بشأن دخوله في مفاوضات مع جهاز فايلر للتوقيع مع بيراميدز والرحيل عن الأهلي.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " شريف اكرامي بريء من تحريض فايلر علي ترك الأهلي والانتقال لتدريب بيراميدز".

وتابع: "الانتقال إلى بيراميدز مجرد شائعات ولم يتم التفاوض معنا نهائيًا سواء في الوقت السابق أو في الوقت الراهن".