بعد رحيل فايلر.. ديفيد سيزا يكشف أسباب استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن أسباب استمرار صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر طوال الموسم.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأزمة مع صالح جمعة لم تكن شخصية ولكن كانت فنية بسبب عدم جاهزية اللاعب".

وتابع: "كنا نستبعد صالح وكان الأجهز هو محمد مجدي أفشة ووليد سليمان للعب بشكل أساسي".

و كشف سيزا، عن أسباب الاعتماد على الأنجولي جيرالدو دا كوستا في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر طوال الفترة الأخيرة.

وأكد ديفيد سيزا : "لم يتم إجبارنا على الاعتماد على جيرالدو نهائيًا من أجل تسويقه وهذا الأمر غير صحيح نهائيًا".

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وأوضح: "اعتمدنا على جيرالدو رغم تراجع مستواه في بعض الأحيان بسبب إصابة حسين الشحات وخضوعه لجراحة".

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، استمرار الدكتور عمرو محب، ضمن الجهاز الفني للقيام بأعمال الترجمة لـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال عبد الحفيظ إن «عمرو محب» من الكفاءات المتميزة، واستمراره في الجهاز الفني لفريق الكرة يعد مكسبا كبيرا، بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

ويستعد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .