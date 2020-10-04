مدرب الأهلي السابق: اسألوا فايلر لماذا رحل قبل نهائيات دوري أبطال إفريقيا

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن استكمال تجربته مع فايلر في الفترة المقبلة.
وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حتى الآن فايلر لم يحدثن من أجل العمل معه مجددًا".
وتابع: "كنت أعمل مع فايلر في بلجيكا ولكنني لم أعمل معه في الخليج وعدت للعمل معه في مصر داخل النادي الأهلي".
وأوضح: "فايلر لم يبلغن بأسباب رحيله، وهو من يُسأل عن أسباب رحيله، ورفضت عرضا لتدريب فريق أوروبي؛ من أجل العمل كمدرب عام مع فايلر في الأهلي".
وأكد ديفيد سيزا: "قرار الرحيل عن الأهلي كان قرارا شخصيا من فايلر".
وتابع: "فايلر لم يستشر الجهاز الفني قبل الرحيل عن الأهلي، وهو كان قراره الفردي".
وعن أسباب رحيل فايلر، أكد: "هذا السؤال يجيب عليه فايلر فقط، ولم نتدخل في ذلك القرار على الإطلاق".
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .
وجاءت قائمة الفريق كالتالي :
ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.
وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الاحد على استاد القاهرة.
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