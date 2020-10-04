الرياضة

النصر السعودي يقدم احتجاجا رسميا لـ الاتحاد الآسيوي ضد بيرسبوليس

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تقدم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، باحتجاجا رسميا لدي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحجة عدم أهلية بعض لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني في البطولة آسيوية.

 

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطولة دوري أبطال آسيا عقب الهزيمة أمام بيرسبوليس الإيراني (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

 

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وأكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي النصر تقدمت باحتجاجًا رسمي لدى الاتحاد الآسيوي بحجة عدم أهلية بعض لاعبي بيرسبولس الإيراني للمشاركة في البطولة الآسيوية.

 

وينتظر النصر الفريق الخاسر في نصف نهائي البطولة من شرق القارة، لمواجهته في مباراة فاصلة، على أن يلعب المنتصر لقاء الصعود لكأس العالم للأندية أمام فريق من قارة أوقيانوسيا.

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