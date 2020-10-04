وفاة أية خيري لاعبة يد الزهور وشقيقة أحمد خيري لاعب الأهلي السابق

توفيت الليلة آية خيري لاعبة كرة اليد في نادي الزهور وشقيقة لاعب الأهلي السابق أحمد خيري.

وكانت قد ترددت أنباء عن وفاة شقيقها اللاعب أحمد خيري معها في حادث أليم، إلا أن المقربين من العائلة نفوا هذا الأمر.

ومن المقرر أن تقام الجنازة بعد ظهر الأحد من مسجد مستشفى الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

يذكر أن اللاعب أحمد خيري انضم مؤخرا إلى صفوف نادي سيتوا بوخارست الروماني.