زملكاوي ولا اهلاوي.. زميل محمد صلاح السابق في المقاولون يعلن ميول نجم ليفربول

تحدث محمد العقباوي، حارس مرمى نادي المقاولون العرب ومدرب حراس بيراميدز سابقا، عن حقيقة ميول محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، إلى ناديي الأهلي والزمالك.

وقال العقباوي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "محمد صلاح كان صديقي في الملعب وكنا نتابع مباريات الاهلي والزمالك سويا".

وتابع:"كنت استشعر أن محمد صلاح يميل إلى نادي الزمالك خلال متابعته لمبارياته خلال تواجده في المقاولون وقبل احترافه".

وأتم: "أعرف من بعض المقربين أن والد محمد صلاح زملكاوي أيضا".