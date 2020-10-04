أحمد حمدي يعلن وجهته.. ويؤكد: تجربة الجونة انتهت

أكد أحمد حمدي، لاعب الجونة، أنه وصل له عرض من روبين كازان الروسي وأبلغ فريقه.

وقال حمدي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "وصلني عرض من روبين كازان الروسي وأبلغت الجونة وطلبوا تأجيل الأمر لحسم موقف الفريق بالدوري".

وأضاف: "لا استطيع الوصول لنادر شوقي، كما أنه يرد عليا متأخر والقيد قريب من الإغلاق هناك، بعدما قال لي اترك لي الأمر".

وأكد أنه مستاء من الجونة وتصرفاتها معه، قائلا: "لن أقدر على إعطاء أي شئ داخل الملعب، فأنا ساعدتهم وهما لم يساعدوني".

جدير بالذكر أن، نادر شوقي المدير التنفيذي للشركة الراعية لنادي الجونة، أكد من قبل أن اللاعب أحمد حمدي يود أن يخوض تجربة الاحتراف.

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وأضاف أن، النادي الاهلي هو الاحق في شراء حمدي، وبيراميدز لم يقدم اي عروض للاعب حتى الآن.

وقال نادر شوقي :أحمد حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم ويحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه".

وتابع: "أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف".

وتمكن الجونة من الفوز على منافسه طنطا والارتقاء للنقطة 34 والاقتراب من الكبار، والابتعاد عن الهبوط بشكل كبير.