محمد يوسف ردا على غضبه لعدم خلافة فايلر: غبت عن تحليل مباراة الأهلي والترسانة لظروف عائلية.. فيديو

كشف محمد يوسف المدير الفني الأسبق لـ الأهلي عن موقفه من اختيار بتسو موسيماني لقيادة الفريق خلفا لـ فايلر المدير الفني السابق في ظل رفض البعض الاختيار، وتردد شائعات حول غضبه الشخصي من عدم اختياره.

وأكد محمد يوسف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " ان موسيماني اختيار رائع خاصة أنه مدرب جيد ولديه فكر وأسلوب رائع، واستطاع أن يتوج مع فريق صن داونز بـ دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة للتتويج بـ الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات خلال 8 مواسم.

وأضاف محمد يوسف أنه يدعم مجلس إدارة الأهلي سواء كان في الجهاز الفني أم لا، مشددا على أن غيابه عن حضور الاستوديو التحليلي لـ مباراة الأهلي والترسانة جاء لأسباب عائلية.

وأكد أن مجلس إدارة الأهلي لم تتواصل معه لقيادة الفريق عقب حساب فايلر.