لاعب الأهلي السابق: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي .. فيديو

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء أمس استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق:-

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الاحد على استاد القاهرة.