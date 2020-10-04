الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

يلتقي ليفربول مساء اليوم الأحد مع منافسه أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيلا بارك معقل الفيلانز، في ختام منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد خوض ثلاث مباريات، في حين أن أستون فيلا يتواجد في المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد خوض مباراتين فقط.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت السعودية.

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تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2 .

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا مساء يوم الثلاثاء الماضي إصابة لاعب خط وسط وصانع ألعابه الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا كوفيد-١٩ المستجد، لذلك لن يلعب ضد أستون فيلا يوم الأحد لتواجده في الحجر والعزل الصحي.

وأكدت صحيفة “الديلي ميل” أن الكاميروني جويل ماتيب هو الآخر لن يلحق بمباراة ليفربول ضد أستون فيلا بسبب الإصابة التي لحقت به منذ أسبوعين.

وأفادت الصحيفة الإنجليزي أن جوردان هندرسون قائد ليفربول سيعود اليوم للتدريبات لأول مرة منذ غيابه عن الصورة بعد إصابته في مباراة تشيلسي ولكن هناك شكوك حول جاهزيته للقاء الأحد.