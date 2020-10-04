نشر موقع "دوت الخليج" في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة عرض الأهلي عليه تولي المسئولية الفنية خلفًا لفايلر وحتى نهاية الموسم والبطولة الإفريقية.
تحدث محمد العقباوي، حارس مرمى نادي المقاولون العرب ومدرب حراس بيراميدز سابقا، عن حقيقة ميول محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، إلى ناديي الأهلي والزمالك.
تقدم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، باحتجاجا رسميا لدي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحجة عدم أهلية بعض لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني في البطولة آسيوية.
- أحمد حمدي يعلن وجهته.. ويؤكد: تجربة الجونة انتهت
أكد أحمد حمدي، لاعب الجونة، أنه وصل له عرض من روبين كازان الروسي وأبلغ فريقه. .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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