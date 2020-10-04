بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

تسبب انقطاع البث على قناة نادي الزمالك فى حالة كبيرة من الجدل بين عشاق جماهير كرة القدم المصرية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن أسباب انقطاع البث المفاجئ للقناة مساء أمس.

وشهدت قناة الزمالك مساء أمس، انقطاع بث برنامج " زملكاوى " والذى كان يقدمه أحمد جمال، بدأت الحقة بشكل طبيعى وأنهى المذيع المقدمة الخاصة بحلقة أمس ولكن انقطع البث ولم تستكمل الحلقة وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الحيرة لدى عشاق الأبيض بسبب انقطاع البث دون سابق إنذار.

وعلم "دوت الخليج" أن السر وراء انقطاع البث هو حدوث عطل "فنى" مفاجئ داخل القناة بسبب اللجوء فى الفترة الأخيرة إلى تغيير تردد العديد من القنوات وهو ما أدى إلى حدوث عطل لدى قناة الزمالك.