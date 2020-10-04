بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وشهدت قناة الزمالك مساء أمس، انقطاع بث برنامج " زملكاوى " والذى كان يقدمه أحمد جمال، بدأت الحقة بشكل طبيعى وأنهى المذيع المقدمة الخاصة بحلقة أمس ولكن انقطع البث ولم تستكمل الحلقة وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الحيرة لدى عشاق الأبيض بسبب انقطاع البث دون سابق إنذار.
وعلم "دوت الخليج" أن السر وراء انقطاع البث هو حدوث عطل "فنى" مفاجئ داخل القناة بسبب اللجوء فى الفترة الأخيرة إلى تغيير تردد العديد من القنوات وهو ما أدى إلى حدوث عطل لدى قناة الزمالك.
ولم تتمكن المحاولات التى قام بها المسئولون من أجل إعادة البث سريعا واستكمال حلقة برنامج زملكاوى مما أدى إلى إلغائها والاعتذار للضيوف باستثناء أمير عبدالعزيز أحد ضيوف الحلقة الذى قام بتسجيل الفقرة الخاصة به وسيتم إذاعتها اليوم بشكل طبيعى.
ومن المقرر أن تستأنف القناة بثها بشكل طبيعى بعد معالجة العطل الفنى بالقناة، وستذاع كافة برامج قناة الزمالك بشكل طبيعى اليوم وعلى رأسها برنامج زملكاوى الذى يقدمه أحمد جمال.
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