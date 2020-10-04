صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

أثار صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الجدل قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

ونشر صالح جمعة عبر الاستورى الخاص به بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة خلال مشاهدته أحد الأفلام بعد الساعة الثانية صباحا رغم أن الفريق لديه مباراة مهمة فى اليوم التالى أمام المقاولون العرب .

وتسبب صالح جمعة فى حالة كبيرة من الاستياء والحيرة لدى جماهير الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى أبدت تعجبها من تصرف اللاعب والذى تم اختياره ضمن القائمة التى ستخوض المباراة فى أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي موسيمانى .

وكان موسيمانى أعلن قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب والتى ضمت كلا من :وضمت القائمة الآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي ، خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري ، خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد فخري، صالح جمعة، عربي بدر، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان ، خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجي، مروان محسن.

وتعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم هى الأولى للمدرب موسيمانى مع الفريق بعد توليه تدريب الأهلى رسميا قبل أيام قليلة خلفا للسويسري رينيه فايلر .