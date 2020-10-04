ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 3 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة عن توتنهام الذي يحتل المركز العاشر برصيد.
وستكون قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام خارج التوقعات، نظرًا لتشابه انطلاقة الفريقين هذا الموسم إلى حد ما، وعدم توازنهما حتى الآن.
وبدأ الشياطين الحُمر مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.
وتلقت انطلاقة مانشستر يونايتد انتقادات حادة من جانب الجماهير، بعد سقوطه الأول هذا الموسم في الدوري الممتاز، على يد كريستال بالاس بنتيجة 3-1، قبل أن يحقق فوز صعب على برايتون بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية.
نفس الحال ينطلق على توتنهام الذي خسر أمام إيفرتون 1-0 في الجولة الافتتاحية، قبل أن ثم فاز على ساوثهامبتون 5-2، قبل أن يفقد توازنه مجددًا ويتعادل مع نيوكاسل يونايتد 1-1 الجولة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة خارج التوقعات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.