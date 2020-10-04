مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في تصريحات تلفزيوينة، إن مؤمن زكريا سيشارك في الإعلان الجديد عن قميص المنتخب.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن قميص منتخب مصر الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على وجود مؤمن زكريا نجم الفراعنة، ضمن الحملة الدعائية للقميص الجديد لمنتخب مصر.

وابتعد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي عن ممارسة كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.

وأطلق المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي لـ الكاف، مبادرة إنسانية بجعل مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سفيرًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مساندته في مشوار علاجه الحالي من المرض اللعين الذي ألم به.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" يدرس تفعيل مبادرة أبوريدة عضو المكتب التنفيذي التي قدّمها لدعم نجم الأهلي، ليكون مؤمن زكريا سفيرًا للبطولة وحضور مباريات نصف النهائي على أن ينزل بالكرة في المباراة النهائية والتي سيقام بها اللقاء، بوصفه سفيرًا للبطولة ودعمًا له في رحلة علاجه وقدم أبوريدة مبادرة للاتحاد الأفريقي دعما لمؤمن زكريا، جاءت على النحو التالي:

١- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.

٢- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية باقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.

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