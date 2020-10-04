الرياضة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

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أبدى الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق استياءه وتعجبه من هجوم البعض على بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "فى ناس بجد مش عارف شغالة هجوم على موسيمانى ليه دلوقتى، وعلى رأسهم مجدى عبد الغنى، لأننا شئنا أو أبينا هو نجم محسوب على الأهلى.

وأضاف: "مش هقول حقد ولا غل إنما شدة غير مفهومة، وهجوم على المدرب بدون سبب.. نصبر شوية ونقيم الاختيار بعدها ونقول كان صح ولا غلط، إنما الحديث عن أن المدرب جنوب أفريقى غير مقبول".

وكان موسيمانى أعلن قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب والتى ضمت كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي ، خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري ، خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد فخري، صالح جمعة، عربي بدر، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان ، خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجي، مروان محسن.

وتعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم هى الأولى للمدرب موسيمانى مع الفريق بعد توليه تدريب الأهلى رسميا قبل أيام قليلة خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وكان موسيمانى أعلن قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب والتى ضمت كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي ، خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري ، خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد فخري، صالح جمعة، عربي بدر، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان ، خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجي، مروان محسن.

وتعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم هى الأولى للمدرب موسيمانى مع الفريق بعد توليه تدريب الأهلى رسميا قبل أيام قليلة خلفا للسويسري رينيه فايلر.

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