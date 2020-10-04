الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

أبدى الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق استياءه وتعجبه من هجوم البعض على بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "فى ناس بجد مش عارف شغالة هجوم على موسيمانى ليه دلوقتى، وعلى رأسهم مجدى عبد الغنى، لأننا شئنا أو أبينا هو نجم محسوب على الأهلى.

وأضاف: "مش هقول حقد ولا غل إنما شدة غير مفهومة، وهجوم على المدرب بدون سبب.. نصبر شوية ونقيم الاختيار بعدها ونقول كان صح ولا غلط، إنما الحديث عن أن المدرب جنوب أفريقى غير مقبول".