الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "فى ناس بجد مش عارف شغالة هجوم على موسيمانى ليه دلوقتى، وعلى رأسهم مجدى عبد الغنى، لأننا شئنا أو أبينا هو نجم محسوب على الأهلى.
وأضاف: "مش هقول حقد ولا غل إنما شدة غير مفهومة، وهجوم على المدرب بدون سبب.. نصبر شوية ونقيم الاختيار بعدها ونقول كان صح ولا غلط، إنما الحديث عن أن المدرب جنوب أفريقى غير مقبول".
وتعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم هى الأولى للمدرب موسيمانى مع الفريق بعد توليه تدريب الأهلى رسميا قبل أيام قليلة خلفا للسويسري رينيه فايلر.
وتعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم هى الأولى للمدرب موسيمانى مع الفريق بعد توليه تدريب الأهلى رسميا قبل أيام قليلة خلفا للسويسري رينيه فايلر.
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