الظهور الأول لـ موسيماني.. موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقناة الناقلة

يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق مؤمن حسن.

الأهلي ضد المقالون العرب:

ويسعى موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي لتحقيق انطلاقة مثالية في أولى مع مبارياته مع المارد الأحمر، وتقديم أداءا مقنعا، كسب ثقة جماهير الأهلي سريعا.

كان الأهلي أعلن، الخميس الماضي، تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، خلفا للسويسري رينيه فايلر.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاء بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

في المقابل يطمح المقاولون العرب في خطف الثلاث نقاط من الأهلي، للحفاظ على حظوظه الضعيفة، في إنهاء الموسم في المركز الثاني، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ترتيب الأهلي والمقاولون:

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع بـ 52 نقطة.

يذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.