تقام اليوم، الأحد، الموافق 4 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي، والأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 4 أكتوبر 2020، على النحو التالي: الدوري المصري الاتحاد السكندري × طلائع الجيش - 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2 الأهلي × المقاولون العرب - 08:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1 الدوري الإنجليزي ليستر سيتي × وست هام يونايتد - 01:00 ظهرًا - بي إن سبورتس 2. ساوثهامتون × وست بروميتش ألبيون - 01:00 ظهرًا - بي إن سبورتس 5. أرسنال × شيفيلد يونايتد - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 2. وولفرهامبتون × فولهام - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 5. مانشستر يونايتد × توتنهام هوتسبير - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 2. أستون فيلا × ليفربول - 08:15 مساءً - بي إن سبورتس 2. Advertisements أبرز مباريات الدوري الإسباني ليفانتي × ريال مدريد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3. برشلونة × إشبيلية - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3. أبرز مباريات الدوري الإيطالي لاتسيو × إنتر ميلان - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 4 ميلان × سبيزيا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4. يوفنتوس × نابولي - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4. أبرز مباريات الدوري الألماني بايرن ميونخ × هيرتا برلين - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 5. أبرز مباريات الدوري الفرنسي ستاد بريست 29 × موناكو - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 6. ليون × مارسيليا - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 -10- 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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