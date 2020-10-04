لمتابعة استعدادات البطولة.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد 2021

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد النسخة الـ 27 والمقرر إقامتها في مصر مطلع العام القادم 2021، بمشاركة 32 منتخبا، وذلك بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، الكابتن حسين لبيب مدير البطولة، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ورئيس لجنة الاتصال الحكومي بالبطولة، وبعض من قيادات وزارة الشباب والرياضة.
وتناول الاجتماع، مناقشة الاستعدادات الخاصة بفنادق الإقامة للمنتخبات والوفود المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى الخطة الطبية للبطولة والتجهيزات الخاصة بها من إجراءات وقائية خاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وما مطلوب من تحاليل وإجراءات خاصة بالمناسبات والوفود قبل الحضور إلى مصر والإجراءات والإرشادات الخاصة أثناء إقامة البطولة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توفر الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق نجاح البطولة والتي تعد الأكبر بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.
وشدد صبحي خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء جميع اللجان المعنية بالبطولة كل الاستعدادات الخاصة بها في التوقيتات المحددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة لمتابعة كل الاستعدادات الخاصة بالبطولة.
من جانبه، وجه المهندس هشام نصر الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده الحثيثة في تزليل كل العقبات التي تواجه اللجنة المنظمة وحرصه الشديد على تنفيذ جميع الأعمال وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية.
يذكر أن المنتخب القومي لكرة اليد قد إختار اللعب في المجموعة السابعة بمنافسات البطولة مع منتخبات السويد، والتشيك، وممثل أمريكا الجنوبية وذلك خلال القرعة التي أقيمت بمنطقة الأهرامات بالجيزة.
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