نتائج منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم والتي شارك فيها 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 ناديًا وهيئة، وأسفرت نتائج عمومي الرجال عن فوز يوسف طلبه بالمركز الأول وعلي عبد البر بالمركز الثاني وشريف أشرف بالمركز الثالث. وفي منافسات عمومي السيدات فازت هانيا فوده بالمركز الأول وندى عزام بالمركز الثاني وأمل إسماعيل بالمركز الثالث. وفي منافسات عمومي الرجال للقوس المركب فاز أحمد فخري بالمركز الأول وخالد السعيد بالمركز الثاني وأحمد هلال بالمركز الثالث، وفي منافسات السيدات للقوس المركب فازت نانسي الجبيلي بالمركز الأول وهبة عبد الرؤوف بالمركز الثاني وهنا طه بالمركز الثالث. وتم اللعب علي مسافة ١٨ م و٢٥ م لمراحل ١٣ و١٥ و١٧ سنة وأيضًا ٥٠ و٦٠ و٧٠ م للعمومي رجال وسيدات، وحرص الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر علي تكريم الحكام اللذين اشتركوا في الدورة التأهيلية للحكام الجدد والتي أقيمت من يوم ٢٤ وحتي يوم ٢٧ سبتمبر واجتازوها بنجاح.

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