الرياضة

مكافآت استثنائية فى وادى دجلة بعد عبور أسوان بالدوري الممتاز

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قرر ماجد سامى مالك نادي وادى دجلة، صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بعد الفوز المهم على حساب أسوان.

وحقق فريق وادى دجلة، فوزا مهما على حساب أسوان بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

وأحرز رفيق كابو هدف فوز دجلة على حساب أسوان فى الدقيقة 80، وبهذا الفوز يرفع دجلة رصيد إلى 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 13 بينما تجمد رصيد أسوان عند 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 12.


وحرص ماجد سامى مالك وادى دجلة على تهنئة الجهاز الفنى واللاعبين، مؤكدا صرف مكافآت مالية عاجلة للفريق بعد تخطى عقبة أسوان والسير بخطى ثابتة نحو الهروب من المنطقة الخطرة بجدول ترتيب الدوري.

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