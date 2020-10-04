مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان، لمواجهة ليفانتي، اليوم الأحد، في تمام الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة قبل لقاء ليفانتي، حيث سيفتقد لجهود السداسي ألفارو أودريوزولا، وداني كارفاخال، وماريانو دياز، وإيدين هازارد، وتوني كروس، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو. وسيعتمد "زيزو" على لوكاس فاسكيز لتعويض غياب كارفاخال الذي تعرض لإصابة في الركبة وسيغيب على أثرها لمدة شهرين، كما سيدفع بماركو أسينسيو في مركز الجناح الأيمن. ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كورتوا Advertisements خط الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - فاسكيز خط الوسط: فالفيردي - مودريتش - كاسيميرو خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو. ويحتل ريال مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، من 3 مباريات، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط.

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