ميركاتو: كافاني يقترب من مانشستر يونايتد

بات المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في صفقة انتقال حر، بحسب تقارير صحفية إنكليزية وفرنسية السبت.



وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في جوان الماضي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام تشيلي والإكوادور.

وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال 7 أعوام قضاها في باريس.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" إلى أن كافاني سيوقع عقدا لمدة عامين للانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر مقابل 210 آلاف جنيه استرليني (270 ألف دولار) أسبوعيا بعد حسم الضرائب.

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وبإمكان كافاني أن يحسم مسألة انتقاله إلى أي ناد حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الاثنين المقبل كونه يتمتع بصفة لاعب حر، غير أن تقارير فرنسية أفادت بأن الصفقة ستتم قبل إقفال باب الانتقالات.

كما بإمكان كافاني أن يستهل مبارياته مع "الشياطين الحمر" أمام فريقه السابق سان جيرمان في 20 من الشهر الحالي في باريس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان يونايتد ضحية انتقادات جماهيره بسبب عدم إقدامه على تعاقدات مهمة، باستثناء الحصول على خدمات لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك.

وكالات