قبل مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. تريزيجيه يتفوق على محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره أستون فيلا، الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا:

وتقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا ضد تمام الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2، بتعليق خالد الحدي.

ليفربول ضد أستون فيلا:

وتشهد مباراة اليوم مواجهة مصرية بين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي " أستون فيلا ضد محمد صلاح " ليفربول.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام أستون فيلا، لمواصلة مطاردة إيفرتون وليستر سيتي على صدارة البريمرليج.

في المقابل يتسلح أستون فيلا بعامل الأرض لمواصلة انطلاقته المثالية بتحقيق الفوز الثالث على على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا:

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ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السابع بـ 6 نقاط مع تبقي له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.

تريزيجيه يتفوق على محمد صلاح:

وسبق وأن ألتقى تريزيجيه ومحمد صلاح وجها لوجه خلال مباراتين بـ الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فاز بهما بها فريق ليفربول بنتيجة 2 - 1 و 2 - 0.

ورغم خسارة أستون فيلا في المباراتين إلإ أن محمود حسن تريزيجيه نجح في هز شباك الريدز في مناسبة سابقة، في حين لم يسجل محمد صلاح أي هدفا خلال مواجهاته أمام الفيلانز حتى الآن.

تريزيجيه يتحدث عن مواجهة محمد صلاح:

وتحدث تريزيجيه عن مواجهة محمد صلاح، خلال حوار نشرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أمس، السبت، حيث قال: "مواجهة محمد صلاح تكون يوما خاصا في مصر، لعبت معه 7 سنوات في صفوف المنتخب الوطني، ألعب على اليمين واليسار ووصلنا معا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وشاركنا معا في كأس العالم بالعام التالي".

وتابع:" مواجهة ليفربول ستكون صعبة بسبب ما يقدمه ليفربول في الوقت الحالي، لكننا مستعدون لتقديم أي شيء من أجل أستون فيلا، لدينا فريق قوي الآن، وبإمكاننا تحقيق شيئا هذا الموسم.

وواصل:" أنا ومحمد صلاح أصدقاء، كنا نلتقي في لندن خلال الإجازات، ربما لتناول العشاء معا رفقة أحمد المحمدي ومحمد النني وأحمد حجازي، لسنا زملاء فقط، نعرف عائلات بعضنا، ونعرض كل شيئ عن بعضنا ايضا".

وأشار:" سأتحدث مع محمد صلاح قبل المباراة، لكن حديثنا سيكون مجرد مزاح فقط وسوف نناقش أمورًا أخرى لإزالة الضغوط".