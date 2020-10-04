الرياضة

أتلانتا يضرب كالياري بخماسية في الدوري الإيطالي

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حقق فريق اتلانتا لافوز علي منافسه كالياري بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت علي ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الايطالي . 

افتتح التسجيل لفريق اتلانتا لـ لويس مورييل في الدقيقة 7 من عمر اللقاء وأضاف اليخاندرو جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 29 ، وسجل الهدف الثالث ماريو باساليتش في الدقيقة 37 وأحرز الهدف الرابع دوفان زاياتا في الدقيقة 42 ، واختتم مهرجان الاهداف سام لامرز في الدقيقة 81 بهدف خامس . 

في حين سجل لـ كالياري جودين في الدقيقة 24 وغلفاو في الدقيقة 52 من زمن المباراة 

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إحصائيات المباراة 

سدد فريق اتلانتا 21 كرة منهم 12 علي مرمي الخصم في حين سدد كالياري 12 كرة منهم 3 فقط علي المرمي ،و استحوذ فريق اتلانتا علي الكرة بنسبة وصلت الي 59% مقابل 41 % لـ كالياري 

بهذه النتيجة يحتل فريق اتلانتا المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الايطالي بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات بينما يحتل كالياري المركز ال16 برصيد نقطة وحيده .

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