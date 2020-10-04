أتلانتا يضرب كالياري بخماسية في الدوري الإيطالي

حقق فريق اتلانتا لافوز علي منافسه كالياري بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت علي ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الايطالي .

افتتح التسجيل لفريق اتلانتا لـ لويس مورييل في الدقيقة 7 من عمر اللقاء وأضاف اليخاندرو جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 29 ، وسجل الهدف الثالث ماريو باساليتش في الدقيقة 37 وأحرز الهدف الرابع دوفان زاياتا في الدقيقة 42 ، واختتم مهرجان الاهداف سام لامرز في الدقيقة 81 بهدف خامس .

في حين سجل لـ كالياري جودين في الدقيقة 24 وغلفاو في الدقيقة 52 من زمن المباراة

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إحصائيات المباراة

سدد فريق اتلانتا 21 كرة منهم 12 علي مرمي الخصم في حين سدد كالياري 12 كرة منهم 3 فقط علي المرمي ،و استحوذ فريق اتلانتا علي الكرة بنسبة وصلت الي 59% مقابل 41 % لـ كالياري

بهذه النتيجة يحتل فريق اتلانتا المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الايطالي بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات بينما يحتل كالياري المركز ال16 برصيد نقطة وحيده .