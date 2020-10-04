دينا بدر تنضم إلى لجنة المرأة بالنادي الأهلي

انضمت الإعلامية دينا بدر، نائب رئيس اتحاد الإعلاميات العرب، إلى لجنة المرأة بالنادي الأهلي.

وقد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ضم الإعلامية دينًا بدر إلى لجنة المرأة والتي تترأسها أنهار قنديل.

وتعنى لجنة المرأة بالاهتمام بالمرأة المصرية وتنميتها فكريا وثقافيا وصحيا وأسريًا.

وقامت اللجنة تحت اشراف اللجنة العليا بالتعاون مع الإدارة التنفيذية بمتابعة مبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزاره الصحة وذلك بفروع النادي الأهلي.

كما يقام على هامشه يوم ترفيهي بجميع فروع النادي للنساء فقط مما يعطى دفعة وحماس وتشجيع لكل امرأة وتقديرا من إدارة النادي ولجنة المرأة للمجهود التي تقوم به كل امرأة بحب وإخلاص.

يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري المصري.

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وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق مؤمن حسن.

ويسعى موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي لتحقيق انطلاقة مثالية في أولى مع مبارياته مع المارد الأحمر، وتقديم أداء مقنع، كسب ثقة جماهير الأهلي سريعا.

كان الأهلي أعلن، الخميس الماضي، تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

وجاء اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.