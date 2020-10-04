انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة وست بروميتش وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بتقدم فريق ساوثهامبتون على منافسه وست بروميتش البيون بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
جاء هدف فريق ساوثهامبتون في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق موسى دجينيبو.
واستحوذ فريق ساوثهامبتون على الكرة طوال أحداث المباراة بنسبة وصلت إلى 67% مقابل 33% لفريق وست بروميتش، وبالنسبة للخطورة على المرمى فكان لفريق ساوثهامبتون، حيث نجح في تسديد 9 كرات منهم 5 شكلوا خطورة على المرمى في مقابل كرتين فقط من المنافس كرة واحدة فقط كانت على المرمى وتصدى لها الحارس بسهولة.
وخرج المصري أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف فريق وست بروميتش ألبيون من قائمة فريقه لمواجهة ساوثهامبتون رغم تعافيه من الإصابة التى لحقت به.
ويحتل ساوثهامبتون المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما جاء فريق وست بروميتش في المركز السابع عشر بنقطة وحيدة جمعها من 4 مباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في غياب أحمد حجازي.. ويست بروميتش يتأخر بهدف أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.