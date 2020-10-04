في غياب أحمد حجازي.. ويست بروميتش يتأخر بهدف أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة وست بروميتش وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بتقدم فريق ساوثهامبتون على منافسه وست بروميتش البيون بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



جاء هدف فريق ساوثهامبتون في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق موسى دجينيبو.

واستحوذ فريق ساوثهامبتون على الكرة طوال أحداث المباراة بنسبة وصلت إلى 67% مقابل 33% لفريق وست بروميتش، وبالنسبة للخطورة على المرمى فكان لفريق ساوثهامبتون، حيث نجح في تسديد 9 كرات منهم 5 شكلوا خطورة على المرمى في مقابل كرتين فقط من المنافس كرة واحدة فقط كانت على المرمى وتصدى لها الحارس بسهولة.

وخرج المصري أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف فريق وست بروميتش ألبيون من قائمة فريقه لمواجهة ساوثهامبتون رغم تعافيه من الإصابة التى لحقت به.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما جاء فريق وست بروميتش في المركز السابع عشر بنقطة وحيدة جمعها من 4 مباريات.