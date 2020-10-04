الأهلي يدرس الاعتماد على صالح جمعة في المباريات المقبلة خوفا من «فيفا»

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن صالح جمعة سيتواجد في المباريات المقبلة، وسيشارك في مباريات الأهلي.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "صالح جمعة يعطى نوعا من أنواع اللامبالاة، بعدما نشر صورا له في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "هناك اتفاق بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط، من أجل الدفع بصالح في المباريات المقبلة، من أجل الوصول إلى نسبة الـ10% من المباريات لعدم منحه أحقية في فسخ العقد طبقا لقواعد الفيفا".

وتابع: "الزمالك يريد التعاقد مع صالح جمعة وهناك اتفاق معهم حال رحيله عن النادي الأهلي".

وأكمل: "بهذا الشكل، أعتقد أن صالح جمعة لن يقدم جديدا في أي نادٍ آخر".