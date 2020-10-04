الأخطاء والكاميرات.. لجنة الحكام في ورطة بسبب الـVAR

تواجه لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، ورطة بسبب تقنية الفيديو المعروفة بـ var منذ تفعيلها بدءا من الدور الثاني فى الدورى الممتاز.

يأتي ذلك بسبب الانتقادات التى طالت تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدوري الممتاز نظرا لعدم التدريب الكافي على الـ var خلال معسكرات التدريب.

ودخل حكام الساحة فى معسكر تدريبي قبل عودة منافسات بطولة الدورى الممتاز مجددا عقب التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد فى الدور الثاني.

وواجهت لجنة الحكام هجوما لاذعا بسبب اعتمادها فقط على ١٩ حكما الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو المعروفة ب var.

واعتمدت لجنة الحكام الرئيسية على قائمة من الحكام الذين تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في مصر وجاءت أسماؤهم على النحو التالي..

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"أحمد جمال وأحمد حمدي وجهاد جريشة وإبراهيم محجوب ومحمود ناجي ومحمد يوسف وسعيد حمزة وعمرو الشناوي وأحمد الغندور ومحمود البنا وخالد جمال ومحمد الصباحي ومحمد سلامة ووائل فرحان وإبراهيم نور الدين ومحمد عادل ومحمد الحنفي ومحمد معروف وطارق مجدي.

وشهدت منافسات بطولة الدورى الممتاز منذ تطبيق تقنية الفيديو العديد من الأخطاء التحكيمية التى أدت إلى حالة من الاستياء بين مسؤولي أندية الدورى الممتاز.

وتلقى قضاة الملاعب الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو سيلا هجوميا بالاعتماد على الـVAR ما أدى إلى توجيه الاتهامات بضعف الشخصية وقتل متعة الدورى الممتاز.

وما زاد من ورطة لجنة الحكام عدم تواجد حكام مساعدين ضمن قضاة الملاعب الحاصلين على رخصة الـVAR ما أدى إلى الاستعانة بحكام الساحة فى سيارة الـVAR ووقوعهم فى مشاكل لدى وجود لعبة تسلل نظرا لكونها من تخصص الحكام المساعدين وليس حكم الساحة.

كما تلقت لجنة الحكام العديد من الشكاوي قضاة الملاعب بشأن عدم وجود كاميرات كافية تابعة إلى التليفزيون تقوم بتغطية الحالات خاصة التسلل.