صفقة الأحمر الجديدة.. النحاس يحسم مشاركة طاهر محمد طاهر أمام الأهلي

استقر عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على مشاركة طاهر محمد طاهر نجم الفريق خلال مواجهة اليوم أمام الأهلى المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

ويرفض عماد النحاس فكرة عدم مشاركة طاهر محمد طاهر فى مباراة اليوم بعد توقيعه للأهلى وحسم ضمه رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل قناعات النحاس بأن اللاعب سيبذل قصارى جهده فى المباراة فى ظل الاحترافية التى يتمتع بها.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاولون العرب إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل الاستمرار بخطى ثابتة نحو المنافسة على المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.

وكان "موسيمانى" المدير الفنى للأهلى أعلن قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب والتى ضمت: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي ، خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري، خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد فخري، صالح جمعة، عربي بدر، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان ، خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجي، مروان محسن.

ويحتل النادى الأهلى المركز الأول فى جدول الترتيب العام للدورى برصيد 79 نقطة فيما يتأتى المقاولون العرب فى المركز الرابع خلف الزمالك وبيراميدز وفى جعبته 52 نقطة ويسعى جاهدا للاقتراب من الوصافة أو البقاء فى المربع الذهبى لضمان المشاركة الأفريقية .

