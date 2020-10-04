بعد رفض المصري .. موسيماني يبحث عن مدرب من جنوب أفريقيا

واستقر مساعده رولاني موكونيا علي البقاء مع صن داونز وعدم التعاقد مع الأهلي لمعاونة موسيماني في مهمته خلال الفترة المقبلة ورفض الحضور للقاهرة من الأساس.
وفوض محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف علي قطاع الكرة من قبل مجلس الإدارة، المدير الفني الجنوب أفريقي موسيماني إتخاذ القرار النهائي بمفرده في إختيار معاونه وعدم طرح أي اسم عليه.
ولم تقم لجنة التخطيط بأي شكل بطرح أسماء للعمل معه في الجهاز المعاون سواء علاء ميهوب أو أسامه عرابي او محمود يوسف كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.
وحسب مصادر، فإن بيستو موسيماني يرغب في التعاقد مع مدرب من جنوب افريقيا ويقوم حاليًا بالمفاضلة بين أكثر من اسم لطرحهم علي لجنة التخطيط.
ويواجه الفريق الأحمر المقاولون العرب مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الــ31 لمسابقة الدوري المصري وهي المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة موسيماني بعد التعاقد معه رسميًا.
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