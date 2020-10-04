لفظ خارج .. ميدو يسب رئيس الجبلاية الأسبق بسبب فرجاني ساسي

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق انتقادا عنيفا إلى عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق بسبب مطالبه بترحيل فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد تعديه على الحكم أمين عمر . وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا :" عصام عبد المنعم عنصري وجاهل لازم الناس دي يتمنعوا من الظهور في التليفزيون" . وأضاف : " ماحدش فينا ملاك بس عيب اوي الكلام اللي راجل قاله.. اخواتنا الضيوف مفيش فرق بينهم وبيننا بنعتذرلك يا ساسي " . وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن مصير تقرير الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء إلى الجبلاية. وقرر اتحاد الكرة إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري. قال المصدر ذاته إنه لم يصل حتى الآن تقرير الدولى أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمصري إلى لجنة المسابقات فى الجبلاية لافتا إلى أن الجمعة والسبت إجازة رسمية داخل اتحاد الكرة ولم يتم إرسال أية تقارير عبر السيستم.

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