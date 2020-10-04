وست هام يضرب ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أنهى وست هام الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة 14 وبابلو فورنالس في الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني قتل وست هام آمال الثعالب في العودة إلى المباراة بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق جارود بوين.
ليستر سيتي كان الأكثر استحواذا على الكرة بنسبة 64%، لكنه سدد 4 تسديدات فقط جميعهم جارج المرمى، في المقابل سدد وست هام 14 تسديدة منهم 6 على المرمى.
وبهذه النتيجة يتجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة التاسعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وست رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثامن.
وفي حال تحقيق ليفربول الفوز في مباراة على أستون فيلا، سيعتلي الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع إيفرتون بـ 12 نقطة لكل منهما.
يذكر أن الحكومة الإنجليزية تراجعت مؤخرا عن عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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