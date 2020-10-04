أحمد حسن: حسام البدري أخطأ في معسكر المنتخب.. وتصريحه لتحفيز مصطفى محمد

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أخطأ بعدم إقامة معسكر للاعبين في الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "تعاملت كثيرا مع البدري، وتصريحه بشأن مصطفى محمد غير جارح مطلقا".

وواصل: "قد يكون التعليق التليفزيوني خانه التعبير فيه، وهو يعمل على استفزاز اللاعبين من أجل تقديم أقصى ما لديهم، ولكنه لم يقم بالإساءة مطلقا بل يريد فقط تحفيز اللاعب".

وأكمل: "البدري تحدث مع مصطفى محمد، من أجل تحفيزه، وأكد له أنه من ضمن خططه، فطريقة المدير الفني للمنتخب جيدة دائما وتعمل على رفع المعنويات وتحفيز اللاعبين للوصول للفورمة العالية، وهذه وجهة نظري بحكم عملي معه لسنوات".

وأردف: "كان يجب على البدري إقامة معسكر لمنتخب مصر، خاصة أنها مرحلة هامة للغاية".