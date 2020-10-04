زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي بـ الدوري الإسباني

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإسباني.
وخاض فريق ريال مدريد 3 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، كما يتبقى له مباراة مؤجلة أمام خيتافي بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا مؤخرا.
ويفتقد ريال مدريد للعديد من لاعبيه خلال مباراة اليوم بسبب الإصابة، أبرزهم إدين هازارد وداني كارفاخال.
تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - ناتشو.
خط الوسط: مودريتش - كاسميرو - فالفيردي - أسينسيو.
خط الهجوم: فينيسوس جونيور - كريم بنزيما.
آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وانتهت بفوز ليفانتي بهدف دون رد.
يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي 2019 - 2020.
ويحتل ريال مدريد المركز في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ 16 بـ 3 نقاط.
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