أخبار الرياضة.. سببب انقطاع بث قناة الزمالك.. ميدو يسب رئيس الجبلاية الأسبق

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

تسبب انقطاع البث على قناة نادي الزمالك فى حالة كبيرة من الجدل بين عشاق جماهير كرة القدم المصرية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن أسباب انقطاع البث المفاجئ للقناة مساء أمس.

أثار صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الجدل قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق انتقادا عنيفا إلى عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق بسبب مطالبه بترحيل فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد تعديه على الحكم أمين عمر.

سافر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق الفيومي.

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حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بشأن مستقبل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيله عن جدران القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

استقر عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على مشاركة طاهر محمد طاهر نجم الفريق خلال مواجهة اليوم أمام الأهلى المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، الموقف النهائي لمنصب المدير العام في جهازه الفني.

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على وجود مؤمن زكريا نجم الفراعنة، ضمن الحملة الدعائية للقميص الجديد لمنتخب مصر.

أكد تقرير إيطالي اليوم السبت، أن مجلس إدارة نابولي قرر عدم سفر اللاعبين إلى تورينو، لمواجهة يوفنتوس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.