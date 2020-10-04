ريال مدريد يتقدم على ليفانتي بهدف فينسيوس في الليجا.. شاهد

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره نادي ليفانتي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن سجله اللاعب البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة السادسة عشر من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله لوكا مودريتش من الجهة اليمنى، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

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خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما