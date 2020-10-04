بمشاركة النني.. شوط أول سلبي بين آرسنال وشيفيلد في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة آرسنال وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

وتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال، لمواجهة شيفيلد يونايتد.

بدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: هيكتور بيلرين - ديفيد لويز - ماجاليس - كيران تيرني. خط الوسط: داني سيبايوس - محمد النني - ويليان. خط الهجوم: ساكا - نيكيتاه - بيير أوباميانج. Advertisements

سيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بنسبة 69 %، وسدد 4 تسديدات منها 3 على المرمى، لكنه لم يستطع هز شباك شيفيلد.

في المقابل قدم شيفيلد أداء ضعيفا للغاية خلال الـ 45 دقيقة، ولم يسدد سوى تصويبة واحدة جاءت خارج مرمى الحارس لينو.

ويسعى آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات أمام شيفيلد يونايتد، بعد السقوط أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.