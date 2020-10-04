الدوري الإنجليزي.. آرسنال يضرب شيفيلد بهدفين في 3 دقائق.. فيديو

تقدم فريق آرسنال على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز بوكا ساكا هدف آرسنال الأول في الدقيقة 61 ، قبل أن يضيف نيكولاس بيبي هدف الجانرز الثاني في الدقيقى 64 من عمر المباراة.

وتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال، لمواجهة شيفيلد يونايتد. بدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: هيكتور بيلرين - ديفيد لويز - ماجاليس - كيران تيرني. Advertisements خط الوسط: داني سيبايوس - محمد النني - ويليان. خط الهجوم: ساكا - نيكيتاه - بيير أوباميانج. ويسعى آرسنال لاستعادة نغمة الإنتصارات أمام شيفيلد يونايتد، بعد السقوط أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية. ويحتل أرسنال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين فيما خسر لقاء وحيد، فيما يأتي شيفيلد في المركز الثامن عشر بدون أي رصيد من النقاط. يذكر أن الحكومة الإنجليزية تراجعت مؤخرا عن عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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