اتحاد الكرة يطالب الأهلي والزمالك بحضور 6 لاعبين.. اعرف السبب

طالب اتحاد الكرة قطبي الكرة المصرية النادى الأهلي والزمالك بحصور 3 لاعيبن من كل فريق من أجل جلسة تصوير الزي الجديد للمنتخب الوطنى الأول.

وتكشف غدا الاثنين الشركة الراعية لملابس منتخب مصر الوطنى عن التى الخاص الفراعنة الكبار.

وتضمن طلب اتحاد الكرة حضور مصطفى محمد ومحمود علاء وطارق حامد ومن الأهلي اتحاد الكرة طلب حضور عمرو السولية ومحمد الشناوي وحمدي فتحي إضافة إلى مؤمن زكريا لاعب الاهلي السابق.

يذكر ان حسام البدري، مدرب منتخب مصر ابدى اندهاشه من محاولة البعض تناول تصريحاته الخاصة بمهاجم الزمالك مصطفي محمد إلى أمور أخري بعيدة عن الواقع والمنطق.

وأضاف حسام البدري خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه سبق وتحدث أكثر من مرة علي مصطفي محمد، وأكد أنه لاعب جيد وخامة جيدة وينتظره مستقبل رائع، مشيرا إلى أن في تصريحاته الاخيره قال فيها إن اللاعب يحتاج إلى التطوير وعمل وجهد وهذا ليس معناه خروجه من حساباتنا.

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وتابع حسام البدري، أن تصريحاتي الأخيرة ما هي إلا لتشجيع اللاعب وتحفيزه، لانه مازال في بداية مشواره ويحتاج منا النصيحة والدفع به للأمام حتي يطور من نفسه ، موضحا أنه إذا كان اللاعب لا يحتاج الي النصيحة لماذا يقوم بالتدريب كل يوم.

ومن جانبه أعرب أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تأييده للتصريحات التي أدلى بها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الحالي، بشأن اللاعب مصطفى محمد مهاجم الأبيض.

وكان البدري قد أكد في تصريحات خلال الأيام السابقة، أن مصطفى محمد، يحتاج الكثير من العمل، حتى يصبح مهاجم منتخب مصر الأول.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر، ولكن طبيعي إن مدرب المنتخب يطلع يقول انه محتاج يشتغل على نفسه كتير علشان يكون المهاجم الأساسي للمنتخب.. المدرب من حقه انه يستخدم الاعلام في بعض الاوقات لاخراج افضل ما عند لاعبيه خاصة لو كان لاعيب صغير في السن.