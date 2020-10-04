منتخب تونس يسعى لضم نجم فياريال صاحب الأصول المصرية

أفادت تقارير تونسية، أن مسؤلى منتخب تونس يسعون لإقناع هيثم حسن لاعب نادى فياريال الأسبانى للانضمام إلى صفوف نسور قرطاج.

وتعاقد النادي الإسباني مع هيثم حسن مقابل 2.5 مليون يورو وعمره 18 عاما من أصل مصرى حيث أن والده مصرى من أسوان ووالدته تونسية.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤلى نسور قرطاج يجرون محاولات مع لاعب فياريال من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب.

يذكر ان نادي فياريال الإسباني أعلن تعاقده مع اللاعب الشاب هيثم حسن صاحب الأصول المصرية نجم شاتورو الفرنسي بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وينشط نادي شاتورو الذي مثله هيثم حسن خلال الفترة السابقة بدوري الدرجة الثانية في فرنسا.

ورصد دوت الخليج أبرز 8 معلومات عن هيثم حسن:

1- ولد في 8 فبراير عام 2002 في مدينة باريس الفرنسية.

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2- ولد لأب مصري وأم تونسية.

3- بدأ مشواره في ناشئي نادي باريس.

4- انتقل لنادي شاتورو عام 2017 واستمر في صفوف الناشئين حتى عام 2018 قبل أن ينتقل لفريق الرديف بالنادي.

5- في 2019 شارك اللاعب مع الفريق الأول في 18 مباراة.

6- خلال الموسم الأخير نجح في صناعة هدفين.

7- ينشط في مركزي الجناحين.

8- سبق له تمثيل منتخب للناشئين في 15 مباراة.