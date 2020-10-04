ميلان الإيطالي يتعاقد مع دالوت قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي

ورحب ميلان بدالوت الذي سيرتدي القميص رقم 5 مع الروسينيري متمنيًا له التوفيق مع الفريق هذا الموسم.
وولد دالوت في مدينة براجا البرتغالي في الثامن عشر من شهر مارس عام 1999، وتدرج في المراحل السنية المختلفة لفريق بورتو، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2017.
وانتقل دالوت لصفوف مانشستر يونايتد في شهر يوليو من عام 2018، قادمًا من بورتو البرتغالي، ولعب معه 35 مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا.
ويلاقي ميلان نظيره سبيزيا في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي في السادسة مساء اليوم في الجولة الثالثة من المسابقة.
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