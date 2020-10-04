الرياضة

ميلان الإيطالي يتعاقد مع دالوت قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي

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أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي ديوجو دالوت لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورحب ميلان بدالوت الذي سيرتدي القميص رقم 5 مع الروسينيري متمنيًا له التوفيق مع الفريق هذا الموسم.

وولد دالوت في مدينة براجا البرتغالي في الثامن عشر من شهر مارس عام 1999، وتدرج في المراحل السنية المختلفة لفريق بورتو، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2017.

وانتقل دالوت لصفوف مانشستر يونايتد في شهر يوليو من عام 2018، قادمًا من بورتو البرتغالي، ولعب معه 35 مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا.

ويلاقي ميلان نظيره سبيزيا في الجولة الثالثة  لبطولة الدوري الإيطالي في السادسة مساء اليوم في الجولة الثالثة من المسابقة.

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