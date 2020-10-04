يطير عبدالناصر محمد المدير الفنى الأسبق لفريق مصر غدًا إلى سلطنة عمان لبدء عمله كمدير فنى لفريق بهلا والذى اتم تعاقده معه منذ عدة أيام. ويضم الجهاز الفنى المعاون لـ عبدالناصر محمد مصطفى عسكر فى منصب المدرب العام ووسام اسماعيل مدربًا لحراس المرمى ، وكانت إدارة بهلا انهت استخراج كافة الأوراق اللازمة للجهاز بالكامل. وأكد عبدالناصر محمد أن عمله فى عمان هو تجربة وتحدى جديد يسعى من خلالها لإثبات قدرة المدرب المصرى على العمل والاحتراف فى كل الدوريات العربية. وأضاف أنه سيسعى لاستقدام 4 لاعبين مصريين خلال فترة عمله مع بهلا من أجل تدعيم الفريق بالشكل الذى يخدم أحلامه وطموحاته مع الفريق العمانى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا.. عبد الناصر محمد يبدأ رحلته مع نادي بهلا العمانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.