الشباب والرياضة تشدد على حظر الدعاية الانتخابية بمنشآتها

شدّد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على جميع المسئولين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات بضرورة متابعة تنفيذ التعميم الخاص بحظر الدعاية الانتخابية وبأى شكل من خلال استغلال أية هيئة شبابية أو رياضية في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على جميع المعنين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثب مخالفته لتلك التعليمات والتي تتضمن حظر اشتراك أى من العاملين، أو شاغلى الوظائف بالقيام بأي دعاية انتخابية، أو الترويج لمرشح أو حزب سياسي؛ التزامًا بأحكام القوانين المعنية ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون الرياضة، وقانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومدونة السلوك الوظيفي.

وأهابت الوزارة بجميع المسئولين من مجالس إدارات وإدارات تنفيذية بجميع الهيئات الشبايية والرياضية ضرورة الالتزام بتلك القواعد درءا لعدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكانت الوزارة قد أصدرت تعميمًا على جميع الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات تضمن التنبيه بأحكام القوانين واللوائح والخاصة بحظر الدعاية الانتخابية باستغلال أي من الهيئات الشبابية والرياضية أو المقرات التابعة لها في مختلف المحافظات.