بعد إصابة ماني بكورونا.. ديوجو جوتا طوق نجاة لـ يورجن كلوب من أزمة كل موسم

انتهت حيرة كل موسم بالنسبة لـ الألماني يورجن كلوب، بشأن إصابة أحد لاعبي الخط الأمامي الأساسي للفريق " محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو".

ويواجه فريق ليفربول أستون فيلا، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إيفرتون وليستر سيتي على صدارة البريمرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السابع بـ 6 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام مانشستر سيتي.

جوتا ينقذ كلوب من أزمة كل موسم:

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وعاني كلوب المدير الفني لـ ليفربول خلال المواسم الماضية من عدم وجود بديل على نفس المستوى حال إصابة أحد ثلاثي الخط الهجومي، إلا صفقة الريدز الجديدة ديوجو جوتا أنقذت المدرب الألماني من أزمة كل موسم، بعد أصابة ساديو ماني بفيروس كورونا، أول أمس، الخميس، وغياب عن الريدز لمدة 10 أيان.

ولن يحتاج كلوب للتفكير كثيرا لحل أزمة غياب ساديو ماني، بسبب وجود بديل على مستوى عالي مثل جوتا، والذي تم ضمه وولفرهامبتون من ولفرهامبتون التخلص من مثل هذه الأزمات.

وانصهر جوتا سريعا مع ليفربول وظهر مع الفريق بشكل جيد خلال مباراة آرسنال الماضي في الدوري بتقديمه أداءا مميزا وتسجيله هدفا في فوز الريدز بنتيجة 3 - 1.

ويلعب جوتا في مركز الجناح الأيمن " مركز محمد صلاح" والجناح " الأيسر" مركز ساديو ماني، حيث يجيد اللعب بقدميه اليمنى واليسرى، كما يلعب ايضا في مركز المهاجم "مركز روبرتو فيرمينو، ما يصبح حلا طارئا بالنسبة لـ كلوب حال إصابة أي لاعب من الثلاثي الهجومي.